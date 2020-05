Microsoft entwickelt smarten BH gegen Essstörungen

Hintergrund der durchgeführten Studie ist der Umstand, dass emotionale Ausnahmezustände oder Stress von vielen Menschen mit übermäßigem Essen kompensiert wird. Per Handy-App sollten die BH-Trägerinnen folglich vor drohenden Fressattacken gewarnt werden bzw. ein Bewusstsein entwickeln, dass der eigene Körper in bestimmten Situationen rebelliert. Neben einem EKG-Sensor waren auch Hautsensoren verbaut, welche die Leitfähigkeit der Haut und etwaige Veränderungen messen (EDA-Test). Weiters wurden Bewegungssensoren eingebaut.

Inwiefern das Projekt nun weitergeführt wird, ist nicht bekannt. Den Wissenschaftlern zufolge sollen aber nicht nur Frauen von einer Analyse und Auswertung derartiger Körperdaten in Echtzeit profitieren. Unterwäsche für Männer habe sich aber als weniger zielführend erwiesen, da die Sensoren möglichst nahe am Herz angebracht werden sollen. Daher habe sich der BH als intelligentes Kleidungsstück auch perfekt geeignet, so die Forscher in ihrer Conclusio.