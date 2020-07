Microsoft gibt Marke "Windows Live" auf

Microsoft stellt mit der Einführung von Windows 8 " Windows Live" ein, kündigte das Unternehmen in einem Blogeintrag an. SkyDrive, Mail, Kalender, Kontakte, Fotos und der Messenger werden einfach "Apps" heißen. " Windows Live" wurde erstmals am 1. November 2005 vorgestellt und wird laut Microsoft von rund 500 Millionen Menschen pro Monat genutzt.

Der Account wird künftig einfach " Microsoft Account" heißen wird im Blogeintrag erklärt. Bei früheren Windows-Versionen wird die " Windows Live ID" beibehalten.

Von der Nische zum Massenmarkt

Für den Online-Speicher setzt Microsoft ganz auf Skydrive. „Wir haben in der vergangenen Woche wichtige Fortschritte gemacht", sagte Dharmesh Mehta, Microsoft Manager für Windows und Windows Live. Mit den wachsenden Möglichkeiten würden sich Clouddienste nun sehr schnell von der Nische zum Massenmarkt bewegen, sagte Mehta.

Microsoft hatte