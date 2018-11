Microsoft Office bekommt neue Icons

Die Büro-Software-Suite wurde in den letzten Jahren auch funktional überarbeitet. So ist Office mittlerweile für Windows, Mac, iOS und Android verfügbar. Der Konzern arbeitet an einer einheitlichen Code-Basis für alle Apps, um Neuerungen schnell über alle Plattformen einführen zu können.

Aktuell arbeitet der Software-Konzern außerdem daran das Fluent-Design von Windows 10 in die Office-Apps zu übertragen. Auch Outlook Mobile soll demnächst eine neue Oberfläche bekommen.