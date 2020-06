Microsoft: Star Wars für Kinect und Halo 4

Wie auch schon im Vorjahr begann Microsoft die Pressekonferenz mit dem neuesten Teil der „ Call of Duty“-Reihe, der ebenfalls für PC und PS3 erscheinen wird. Ein großer Fokus wird dieses Jahr aber nicht auf den klassischen Games liegen, sondern auf der Bewegungssteuerung Kinect. Diese soll verstärkt in Spielen genutzt werden können, die traditionell mit dem Controller gespielt werden. So wird das Action-Rollenspiel Mass Effect 3 die Spracherkennung von Kinect nutzen. Anstatt Dialogoptionen per Controller auszuwählen, werden diese vom Spieler durch vorlesen angewählt. Weiters ist es möglich die Mitstreiter zu kommandieren. Sagt man ihren Namen, gefolgt von „Move up“, bewegen sie sich zur Cursor-Position des Spielers. Bei Ghost Recon: Future Soldier kann mit der „Gunsmith“-Funktion per Handgesten oder Sprachkommandos eine Waffe aus mehreren Modulen zusammengestellt werden und in einem Minigame ohne Controller abgefeuert werden. Zukünftig sollen alle Spiele der Tom Clancy-Reihe (Rainbow Six, Ghost Recon, etc.) Kinect unterstützen. Auch Electronic Arts wird Kinect in den Spielen Madden NFL 2012, FIFA 12 und PGA Tour 2012 unterstützen. Wie die Steuerung implementiert wird, ist noch nicht bekannt.

Das Xbox360-Menü wird überarbeitet und verstärkt mit der Kinect-Spracherkennung steuerbar sein – zumindest in englischsprachigen Gebieten. Neu ist die Bing-Suche. Sagt man etwa „X-Men“ werden die Xbox-Services, von On-Demand-Filmen über Soundtracks und den Spielen, nach Inhalten durchsucht und aufgelistet. Neu ist auch Live TV, mit denen das Fernsehprogramm von verschiedenen Sendern auf der Xbox360 angeschaut werden kann. In Europa wurden als Partner Sky ( Großbritannien) und Canal+ ( Frankreich) genannt. YouTube wird ebenfalls in Kürze als Xbox360-Service verfügbar sein. In den USA wird es auch eine Kooperation mit der Kampfsportliga UFC geben. Hier kann man On Demand Kämpfe anschauen, Hintergrundinformationen zu den Kämpfern abrufen oder auf den Ausgang des Kampfes tippen.