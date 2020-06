Windows 10: Gratis und mit Hologrammen

Wie im Vorfeld erwartet, hält nun auch Cortana Einzug in das Desktop-Betriebssystem. Die Funktion soll als persönlicher Assistent dienen und unter anderem Notifications oder ähnliches liefern. Die Funktionen, die im Rahmen der Präsentation gezeigt wurden, entsprechen dem, was man schon von dem Handys kennt. So kann man Cortana etwa nach dem Wetter fragen, oder auch ganz allgemeine Fragen stellen. Die Funktion soll im Laufe der Zeit auch dazulernen und so im Laufe der zeit immer hilfreicher werden. Cortana soll auch als universelle Suche dienen, die nicht nur den PC, sondern auch die Cloud-Festplatte Drive durchsucht. Microsoft wollte Cortana laut eigenen Angeben so natürlich wie möglich agieren lassen. So kann man etwa nach Fotos von letztem September suchen und entsprechende Ergebnisse erhalten. Fragen können dabei entweder gesprochen oder auch getippt werden.

Per "Cortana, spiel meine Musik" kann man zum Beispiel die Musik-App starten, mit "Cortana, sei still" die Musik pausieren. Auch damit will Microsoft unterstreichen, dass man die Funktion intuitiv nutzen kann. Cortana durchsucht dabei übrigens nicht nur die eigenen Dateien, sondern wahlweise auch das Internet via Bing. Darüber hinaus ist die Funktion in die neue Maps-App integriert.