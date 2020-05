Microsoft präsentiert Windows 10

Wie bereits im Vorfeld durch einige Leaks bestätigt, wird Microsoft mit dem neuen Windows das Startmenü in klassischen, kompakten Form wieder zurückbringen. Der dazugehörige Windows-Button links unten hielt bereits seit dem Update auf Windows 8.1 wieder Einzug auf den Rechnern. "Das Startmenü sieht in etwa so aus, wie man es von Windows 7 kennt und kann mit den Windows-8-Live-Tiles bestückt werden”, wie Alexander Linhart, Windows-Chef bei Microsoft Österreich, gegenüber der futurezone erläutert.

Microsoft integriert in das neue Windows außerdem standardmäßig virtuelle Desktops, wie man es bereits von verschiedenen Linux Distributionen und von Apples OS X kennt. Außerdem wird das Multitasking ausgeweitet. So kann man Desktopfenster jetzt nicht nur rechts und links fest am Bildschirm verankern, sondern auch rechts oben und links unten.

Außerdem rudert der Konzern in Sachen Touch-Oberfläche zurück. So können Nutzer Windows-Apps nun auch als normales Fenster am Desktop ausführen und nicht nur in der Vollbild-Touch-Oberfläche. Dieser Schritt soll wohl auch dazu führen, dass Nutzer auf Desktop-PCs verstärkt die Windows-Apps einsetzen.