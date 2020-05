Microsoft versteckt Desktop-Modus unter Windows RT

Außerdem gab Microsoft eine Namensänderung bei den Surface-Tablets bekannt. Die RT-Version wird ab sofort nur noch Surface heißen, während die Version mit Intel-CPU weiterhin unter Surface Pro geführt werden soll. Microsoft will so sein Portfolio offenbar leichter verständlich machen. In einem Interview Mitte Oktober gab Surface-Produktmanager Jack Cowett an, dass Anwender beim Surface-Marktstart vom Unterschied zwischen Surface Pro und RT verwirrt waren.