USA testen Roboterhunde für den Grenzschutz

Die Maschinen sollen autonom Erkundungs- und Kontrollgänge an der südlichen Grenze durchführen.

Das Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten (DHS) hat Daten zu geplanten Roboterhunden herausgegeben, die für den Grenzschutz im Süden des Landes zum Einsatz kommen sollen. Die Maschinen sollen dabei unterschiedliche Rollen zur Überwachung einnehmen, die aktuell getestet werden.

„Die südliche Grenze kann eine ungastliche Region für Mensch und Tier sein, und genau deswegen könnte dort eine Maschine hervorragend sein“, schreibt die Programm-Managerin am DHS, Brenda Long, in einem Blogposting. Im Fokus stehen sogenannte Automated Ground Surveillance Vehicles (AGSV), also automatisierte Roboterhunde zur Bodenüberwachung.

Prototyp kann mit Waffen ausgestattet werden

Gebaut werden sie von Ghost Robotics – dem Konkurrenten des bekannteren Herstellers Boston Dynamics. Das bislang populärste Modell von Ghost Robotics ist der sogenannte Ghost Vision 60. Der Roboter ist 76 Zentimeter hoch und wiegt 32 Kilogramm. Mit einer einzigen Ladung schafft es die Maschine mehr als 12 Kilometer in 3 Stunden.