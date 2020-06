Mit der Kinect zur passenden Hose

So entsteht ein 3D-Modell des Oberkörpers, vom Knie bis zum Scheitel. Die Länge der Beine kann aus der erfassten Größe unter Abzug von Schuhen und Oberkörper errechnet werden. Das Ergebnis ist laut den Erfindern bis auf einen Zentimeter genau und könnte auch mit einem 3D-Drucker in eine Plastik umgesetzt werden. Geplant sind solche personalisierten Actionfiguren derzeit aber nicht. Das Modell soll in der fertigen Version nicht gespeichert werden. Die Maße des Kunden werden für spätere Bestellungen in einer Datenbank festgehalten. Der Ausdruck mit den Daten, den jeder Kunde bekommt, enthält Gesäß-, Bund-, Brust-, Hüft-, Taillen- und Halsumfang. Körpergröße, Beininnen- und Armlänge, Kragenweite sowie T-Shirt- und Jeansgröße. Gewichtsschwankungen lassen sich in Outfitterys 3D-Scan-System bisher nur durch einen neuerlichen Scan berücksichtigen.

Der Scanner selbst besteht aus zwei Kinect-Bewegungssensoren, einem der neusten Generation und einem aus der Xbox360-Zeit. Die Infrarotsensoren erstellen ein maßstabsgetreues, digitales Abbild des Kunden in 3D. Anhand des Modells werden die Maße von einer speziellen Software ermittelt. “Wir verwenden eine High-End Grafikkarte und einen Standard-Prozessor zur Auswertung”, erklärt Keil. Derzeit ist die Anwesenheit eines Outfittery-Mitarbeiters vonnöten, der der Software sagt, wo die Messungen vorgenommen werden. Mittelfristig soll das System aber vollautomatisch funktionieren. In Wien sollen bis Ende des Jahres zumindest zwei Scanner aufgestellt werden, einer am Flughafen und einer am Hauptbahnhof.