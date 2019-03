Model Y: Verhüllter Pick-up auf Tesla-Transporter gesichtet

Am 14. März will Tesla den elektrischen Pick-up Model Y offiziell enthüllen. Eine verhüllte Version könnte aber schon jetzt gesichtet worden sein – vermuten zumindest Tesla-Fans. Wie Electrek berichtet, wurde auf der Straße ein Tesla-Transport-Lkw entdeckt. Dieser hatte etliche Model 3 geladen, was nichts Ungewöhnliches ist. Allerdings befand sich noch ein Fahrzeug darauf: ein Pick-up.

Dieser ist als einziges Fahrzeug gut eingewickelt. Tesla-Fans spekulieren, dass es ein getarntes Model Y, oder zumindest ein Prototyp davon ist. Sieht man aber genauer hin, erkennt man Auspuffrohre und das die Form des Fahrzeugs einem Ford F-150 entspricht.

Auch dafür haben die Fans eine Theorie. Weil es ein Prototyp ist, wurde dieser mit einer Karosserie eines gewöhnlichen Pick-ups mit Verbrennungsmotor getarnt. So fällt er bei Motorentests auf öffentlichen Straßen nicht auf. Als zusätzlichen Beweis für die Theorie bringen sie das Beispiel, dass auch Prototypen des Porsche Taycan Auspuffrohre haben.