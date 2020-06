Mogelpackung: iPad in Österreich ohne LTE

“Die LTE-Funktion im neuen iPad wird bei uns nicht funktionieren”, bestätigt A1-Sprecherin Livia Dandrea-Böhm auf Nachfrage der futurezone. Während das neue Apple-Tablet auf die Frequenzbänder um 700 und 2100 MHz ausgerichtet ist, läuft die vierte Mobilfunkgeneration in Österreich im Frequenzbereich von 2600 MHz. Selbst wenn es zur geplanten Vergabe der 800-MHz-Frequenzen kommt, werden die neuen iPads weiterhin nicht im LTE-Netz nutzbar sein.

Auch 3-CEO Jan Trionow bestätigte am Donnerstagvormittag bei einem Pressegespräch in Wien, dass das neue iPad LTE in Österreich nicht unterstützt. “ Apple fängt in den USA zu denken an”, so Trionow.

Dasselbe gilt auch für Deutschland und andere europäische Ländern, wo die LTE-Netze ebenfalls im 800-MHz- und 2600-MHz-Bereich betrieben werden. Einen Geschwindigkeitszuwachs können sich die Käufer des neuen iPad teils aber trotzdem erhoffen. Sofern es der betreffende Mobilfunkvertrag ermöglicht, können über die UMTS-Erweiterung HSPA+ bei entsprechendem Netzausbau immerhin Geschwindigkeiten von bis zu 21,6 Mb/s erzielt werden.

Verwirrung

Warum Apple auf seiner österreichischen Webseite zunächst iPads in 4G-Variante in Aussicht stellte, obwohl diese nicht funktionieren wird, und dazu auch alle vier heimischen Mobilfunker als Partner anführte, ist bislang unklar. Auf Seiten der Mobilfunker schien man davon jedenfalls nichts zu wissen. Mittlerweile wurde der Hinweis auf der Apple-Webseite dahin gehend geändert, dass nun nicht mehr zu lesen ist, die Mobilfunker würden 4G-Services für das iPad anbieten, sondern nur noch, dass das Gerät über A1, Orange, 3 und T-Mobile erhältlich sein wird. Bei Apple selbst war bislang niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Frage, ob Apple ein funktionstüchtiges LTE-Gerät für Europa nachreichen wird, bleibt vorerst offen.



Marktführer

Superschnelles Internet hin oder her wird Apple auch mit der dritten Version des iPad in diesem Jahr den Ton auf dem Tablet-Markt angeben. Der Marktanteil werde 2012 bei 61 Prozent und damit weiterhin vor der Konkurrenz ( Android, Windows) liegen, prognostizieren Analysten der Marktforschungsfirma iSuppli. Besonders zwischen Microsoft und Apple werde es zum Kräftemessen kommen, heißt es aus der Branche. „Mit Windows 8, das Geräte-übergreifend – vom PC über Tablets bis zu Smartphones – ausgerichtet ist, wird Microsoft ein ernsthafterer Konkurrent für Apple werden als Android„, sagt Carolina Milanesi vom Marktforschungsunternehmen Gartner.