Moto G7: Alle Bilder vom günstigen Motorola-Handy geleakt

Die G-Reihe von Motorola steht für kostengünstige Smartphone mit hochwertigen Funktionen - hier das Moto G6 im futurezone-Test. Anfang Februar wird Motorola seine G7-Reihe offiziell präsentieren. Die offiziellen Bilder der Moto-Smartphones sind allerdings bereits jetzt im Netz aufgetaucht. Und zwar ausgerechnet auf der offiziellen, brasilianischen Motorola-Website, wie CNET berichtet.

Demnach wird es vier verschiedene G7-Modelle geben. Das Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play und das Moto G7 Power. Alle Modelle kommen mit einer Einkerbung im Display. Wie die geleakten Fotos zeigen, haben das G7 und das G7 Plus lediglich einen kleinen Notch in Tropfenform während das G7 Play und das G7 Power einen prominenteren Balken-Notch haben.