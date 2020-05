Motorola Moto E im Test: Perfektes Einsteiger-Smartphone

Das Moto E setzt sich dem Schlankheitswahn aktueller Smartphones entgegen und ist gesunde 12,3 Millimeter dick. Das sorgt für einen ordentlichen Buckel, der sich in einer engen Hosentasche durchaus bemerkbar machen kann. Doch die Haptik des Geräts profitiert davon spürbar. Das kompakte 4,5-Zoll-Smartphone schmiegt sich so angenehm in die Handfläche, auch aufgrund der abgerundeten Rückseite. Diese dürfte wohl jene Nutzer, die mit dem Smartphone am Tisch liegend tippen, wenig erfreuen, doch die Vorteile überwiegen. Auf der Rückseite ist lediglich das dezente Motorola-Logo zu finden, das in einer leichten Einbuchtung platziert wurde. Darüber befindet sich die mit einem Metallrahmen verzierte Kamera. Auf einen Blitz muss man leider verzichten.