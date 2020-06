Neues Motorola Moto E ausprobiert: Zu sehr abgespeckt

Im Inneren werkelt beim 3G-Modell ein Snapdragon 200 Prozessor, in der LTE-Version ist es ein Snapdragon 410. Dazu sind ein GB Ram und acht GB Flash-Speicher integriert. Motorola kratzt hier am unteren Ende dessen, wie man ein Android-Smartphone ausstatten kann. Zwar war es möglich, das Vorführgerät mit Android 5.0 ruckelfrei zu bedienen, aufwändige Apps dürften das Moto E jedoch relativ schnell in die Knie zwingen. Auch bei der Kamera macht sich die Preisklasse bemerkbar: Fünf Megapixel Hauptkamera und eine VGA-Frontkamera sind derzeit am Smartphone-Markt Minimalausstattung.