Mozilla bringt Firefox-Launcher für Android

Mozilla will Firefox offenbar nicht nur als Browser, sondern auch als Launcher auf Android-Smartphones verankern. Das gab der Konzern im Rahmen der InContext Konferenz in San Francisco am Mittwoch bekannt. Entsprechendes KnowHow holt sich Mozilla beim den israelischen App-Entwicklern von EverythingMe, deren Android-Launcher vergangenen Dienstag in einer finalen Version erschienen ist.