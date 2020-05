Mozilla plant neues Design für Firefox

Wie die Entwickler in ihrem Blogeintrag anmerkten, sei die Änderung vom Code her aber nicht trivial und könne etwa nicht einfach über die "about:config"-Einstellung vorgenommen werde. Wolle Mozilla etwa die Design-Veränderungen wieder rückgängig machen, etwa, um den Release noch aufzuschieben, sei dies mit großem Aufwand verbunden. Da noch nicht sicher ist, wann das neue Design tatsächlich implementiert wird, wollen die Entwickler die Test-Version nun in einem separaten Kanal ("Holly branch") der testwilligen Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.