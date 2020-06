Mozilla Thunderbird überspringt Version 4

Wie Mozilla auf seiner Thunderbird-Webseite mitteilt, wird der neue Thunderbird mit einem neuen Add-ons-Manager ausgestattet, der mit der Firefox-Version vergleichbar ist. Darüber hinaus lassen sich Tabs noch besser verwalten und auch das Einreichten von Mail-Accounts wurde vereinfacht. Darüber hinaus verspricht der neue Thunderbird einige kosmetische Änderungen an der Oberfläche, um auch das Interface auf den neuesten Stand zu bringen.



Schnellere Release-Zyklen

Mit dem Sprung von Version 3 auf 5 setzt Mozilla wie bereits bei Firefox auch beim oftmals vernachlässigten Mail-Client auf schnellere Entwicklungszyklen und Update-Freigaben. Damit soll der Release-Zyklus aufgebrochen werden, der etwa ein großes Versions-Update alle acht bis zwölf Monate vorsah. Als Grund für die schnelleren Versions-Upgrades gilt nicht zuletzt die starke Browser-Konkurrenz. So drohte Mozilla in den vergangenen Monaten mit seinem Browser gegenüber Chrome ins Hintertreffen zu geraten – zumal Google Geschwindigkeitsverbesserungen sehr schnell im eigenen Browser implementiert und freigibt.

Die aktuelle Thunderbird-Beta findet sich hier zum Download.