Mozilla veröffentlicht Firefox 24

Mozilla hat in der Nacht auf Mittwoch die jüngste Version seines Browsers Firefox für Windows, Mac, Linux und Android veröffentlicht. Die Desktop-Versionen des Browsers warten lediglich mit geringfügigen Änderungen auf. Über das Feature "Close Tabs to the Right" lassen sich nun alle Tabs, die sich rechts des aktuellen Browser-Tabs befinden auf einmal schließen. Für Mac-Nutzer gibt es ein für OS X 10.7 angepasstes Scrollbar-Design.