MSI kündigt neue Gaming-Ultrabooks an

Gaming-Notebooks sind nicht gerade für schmale Maße sowie ein leichtes Gewicht bekannt. Das will der Hardware-Hersteller MSI nun mit seinen neuen Modellen der GS- und GE-Serie ändern. Laut MSI ist das GS70 das bislang leichteste Gaming-Notebook auf dem Markt.

Der taiwanische Hardware-Hersteller MSI nutzte die Computex, um sein Produktportfolio aufzuräumen. Das "neue MSI", wie es Firmenchef Xu Xiang nennt, wird künftig seine Produkte in die Bereiche Overclocking, Gaming und Classic unterteilen. Für alle Produktbereiche stellte MSI auch neue Modelle vor. Das Highlight ist das neue Gaming-Notebook GT70 Dragon Edition 2 Extreme, das mit dem neuen Core i7-4930MX Extreme Edition-Prozessor sowie einer Nvidia GTX780M-GPU ausgestattet ist. Die Pressekonferenz stand vor allem im Zeichen der neuen Intel-Generation Haswell.

Neben der bereits vor der Computex angekündigten GT70-Serie wurde auch erstmals die neuen GT60-Modelle vorgestellt, die vor allem mit einem hochauflösenden Bildschirm sowie der Unterstützung für die Ausgabe auf bis zu drei Bildschirmen in Full HD-Auflösung punkten will. Laut MSI ist die GT60 "3K Edition" der erste Laptop, der sowohl einen 15,6 Zoll großen Bildschirm mit WQHD+Auflösung (2880 mal 1620 Bildpunkte) bietet, als auch die Ausgabe auf drei Bildschirmen in Full HD. Im Inneren arbeitet ebenfalls das aktuelle Intel-Topmodell Core i7-4930MX aus der aktuellen Haswell-Generation sowie eine Nvidia GTX780M.