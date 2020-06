MySugr kooperiert mit Insulin-Produzenten Sanofi-Aventis

Die App mySugr, mit der man gegen „ Diabetes Monster“ kämpfen kann, kann dank eines Updates jetzt auch Messergebnisse direkt laden – allerdings vorerst nur in Deutschland. In Zusammenarbeit mit Sanofi-Aventis, einem der größten Insulinproduzenten der Welt, können Diabetiker in Deutschland ihre Daten vom iBGstar, einem mit dem iPhone-kompatiblen Blutzuckermessgerät von Sanofi-Aventis, direkt in den Companion übertragen. Die Koppelung mit dem Messgerät funktioniert dabei über den Multiport des iPhones. Die Übertragung der wichtigen Blutzuckerwerte erfolgt automatisch, was eine große Entlastung für die nötige Dokumentation bedeutet.

Die App mySugr stach bisher vor allem durch ein innovatives und einzigartiges Spielekonzept aus den rund 60 Apps für Diabetiker hervor und wurde sogar bei der Food and Drug Administration ( FDA)-Behörde in den USA als Medizinprodukt registriert. Durch sogenannte "Gamification" wurde auf nutzerfreundliche Weise ermöglicht, den aufwendigen Therapie-Alltag zu meistern.