N26 führt virtuelle Sparkonten ein

Das neue Feature soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. So sollen Überweisungen - etwa, wenn die Rechnung für das angesparte Rennrad eintrudelt - künftig direkt aus dem Projektkonto möglich sein. Darüber hinaus ist angedacht, dass ein "Space" auch von mehreren N26-Nutzern geteilt werden kann. Wer also in einer Lebens- oder Wohngemeinschaft die Mietkosten oder andere Ausgaben teilt, kann dies künftig über ein virtuelles Konto tun, ohne ein gemeinsames Konto eröffnen zu müssen. Für die Teilnehmer sind dann nur die Beträge und Transaktionen sichtbar, die über das geteilte virtuelle Konto laufen.

Traditionelle Banken als Kundenbringer

Mit dem Wachstumskurs zeigt sich die Bank zufrieden. Innovative Funktionen, wie die virtuellen Sparkonten, sollen bestehende Kunden binden und neue anlocken. "Die meisten Menschen sind mit traditionellen Banken und ihrer komplizierten Herangehensweise unzufrieden. Wir wollen Banking auf dem Handy und im Web so einfach gestalten, dass es sich wie die Nutzung von WhatsApp oder anderen modernen Webplattformen anfühlt", erklärt Georg Hauer, General Manager Österreich, im futurezone-Gespräch.