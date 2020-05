Nachfrage nach Apple Watch weiterhin gering

Am 10. April konnte die Apple Watch erstmals vorbestellt werden. An diesem Tag war das Interesse an der Smartwatch so hoch, dass sie sofort vergriffen war. Nach dieser Initialzündung sind die Vorbestellungen allerdings stark zurückgegangen. Dies zeigt eine Analyse von Slice Intelligence, die auf Nutzerdaten von Online-Einkäufern beruht.

Bis 18. Mai wurde von der Apple Watch insgesamt 2,5 Millionen Stück vorbestellt beziehungsweise verkauft. Mehr als die Hälfte dieser Bestellungen wurden am 10. April getätigt. Danach wurden pro Tag durchschnittlich nicht mehr als 30.000 Apple Smartwatches bestellt.

62 Prozent der bestellten Uhren sind von der günstigen Apple-Watch-Sport-Variante, 38 Prozent sind Apple Watches. Weniger als ein Prozent der Vorstellungen gehen auf das Konto der hochpreisigen Apple Watch Edition.