Nest stellt Sicherheitskamera und neuen Rauchmelder vor

Nest übernahm vor einem Jahr das Sicherheitskamera-Startup Dropcam, laut Medienberichten für gut 550 Millionen Dollar. Dropcam-Technologie floss jetzt in die neue Kamera ein, was sich auch in den Funktionen wiederspiegelt. So zeichnet die Nest-Kamera wie die Dropcam-Kameras Videos in 1080p mit 30FPS auf und deckt ein Blickfeld von 130 Grad ab.