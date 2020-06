Neue BlackBerrys mit Touchscreen und NFC

Beim Display setzt RIM auf einen 2,8-Zoll-Display mit VGA (640x480) und 287 dpi Auflösung. Die Kameraauflösung beträgt 5 Megapixel und unterstützt 720p-Aufnahmen. Ungeachtet des neuen Touchscreens sind die beiden neuen Modelle die bisher dünnsten BlackBerry-Geräte. Bei einem Gewicht von 130 Gramm sind sie gerade einmal 10,5 Millimeter dick. Weitere Spezifikationen sind ein 1,2 GHz Prozessor mit 768 RAM sowie 8 Gigabyte Speicher, der mittels microSD-Slot um weitere 32 Gigabyte ausgebaut werden kann.

NFC und HSPA+

Ein weiteres Novum, das auch mit dem neuen Betriebssystem, Version 7, einhergeht, ist die NFC-Fähigkeit. BlackBerry 7 OS verspricht zudem flüssigere Surfen durch eine verbesserte Java-Performance. Auch HTML5 soll vom Browser erstmals unterstützt werden. Bei der in der englischen Presseaussendung beworbenen 4G-Unterstützung ist nicht etwa LTE gemeint, sondern vielmehr HSPA+, was in den USA derzeit kräftig als 4G beworben wird. Die beiden BlackBerry-Smartphones sind technisch gesehen deckungsgleich, lediglich die in den USA vorherrschende Netzunterstützung unterscheidet die beiden Geräte.

Wann die beiden Geräte nach Europa kommen und wieviel sie kosten werden, ist derzeit noch nicht bekannt. RIM zufolge sollen die Geräte inklusive BlackBerry 7 OS ab Anfang Sommer verfügbar sein. Ein Upgrade älterer Geräte auf das neue Betriebssystem sei aufgrund von Hardware-Beschränkungen nicht möglich.