Neue Chromebooks und "Chrome OS"-Features präsentiert

In der Terra Gallery in San Francisco haben Navin Shenoy von Intel und Caesar Sengupta von Google Neuigkeiten zu "Chrome OS"-basierten Geräten präsentiert. Auf der Software-Seite wurde verkündet, dass Chrome OS in Zukunft Google Now und Sprachbefehle unterstützen wird. Zudem wird Google Play Movies unter Chrome OS auch offline verfügbar gemacht.

In puncto Hardware wurden gleich mehrere neue Geräte, die mit Chrome OS laufen werden, präsentiert. Im Juni soll in den USA eine Chromebox von HP erscheinen, die vor allem für Video-Konferenz-Lösungen und Präsentations-Displays im öffentlichenm Raum verwendet werden soll. Der auf der CES angekündigte Chromebase-Rechner von LG soll ebenfalls diesen Sommer erscheinen, für 394 US-Dollar.