LG präsentiert Geräte-Chat und Flut von 4K-Modellen

Um auch Inhalte in dieser Auflösung zur Verfügung zu stellen, wird LG künftig mit Netflix zusammenarbeiten, das in Kürze Serien wie House of Cards in 4K ausliefern will. Auch YouTube, Hulu Plus, Vudu und Facebook sind an Bord. Auch Plasma-TVs will LG weiterhin auf den Markt bringen. 2014 sollen fünf neue Modelle präsentiert werden.

Neben TV-Geräten stellt LG auch den Fitness-Tracker “Lifeband Touch” vor, ein Armband mit OLED-Bildschirm, das sich per Bluetooth mit Smartphones verbinden kann. Der Tracker erfasst Bewegungen und zeichnet sie mit einer App auf. Dazu bringt LG neuartige Kopfhörer, die den Puls der Träger erfassen und in die Lifeband-Daten integrieren. Beides soll im Frühjahr auf den Markt kommen.

Chromebase, ein 22-Zoll-All-in-One-PC mit Googles ChromeOS soll ebenfalls in den kommenden Monaten erscheinen. Zwei neue Soundbars für LG-Fernseher stehen auch vor der Tür.