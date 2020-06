Neue Suchfunktion auf Pinterest soll Männern helfen

Möchte man diese Funktion deaktivieren, kann man das in den Einstellungen sowie bei der Suche verändern, in der nun die Unterpunkte „Für Männer“ und „Für Frauen“ angezeigt werden. Pinterest gilt als einer der größten Kandidaten für einen Börsengang 2015. Der Dienst zählt zu den am schnellsten wachsenden sozialen Netzwerken, genaue Nutzerzahlen sind jedoch nicht bekannt. Die Plattform wurde jedoch zuletzt mit rund fünf Milliarden US-Dollar bewertet.