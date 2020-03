Neue Technologie ersetzt die Windschutzscheibe

Supersportwagen-Prozent McLaren arbeitet aktuell an einer neuen Technologie. Diese leitet Wind ohne Windschutzscheibe effektiv ab. Zum Einsatz kommen soll sie beim Auto mit dem Projekttitel Elva. Der Zweisitzer mit 804 PS ist das aktuellste Modell von McLarens Ultimate-Serie, wie Livemint berichtet.

Das Auto ist nicht der erste Sportwagen ohne Windschutzscheibe, in anderen Modellen ist das Fahren bei höheren Geschwindigkeiten ohne Helm aufgrund des Windes aber nahezu unmöglich. McLaren will genau das umgehen. Möglich wird das durch die Technologie Active Air Management System (AAMS). Sie erzeugt 2 Luftströme über dem Cockpit, so, dass sich die Luft seitlich und über den Fahrern vorbei schiebt, ohne sie direkt zu beeinflussen. Wie genau das funktioniert, ist in diesem Video zu sehen: