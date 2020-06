Neuer Apple TV soll Vorfahrt in US-Kabelnetz erhalten

Apple befindet sich derzeit in Verhandlungen mit dem US-Kabelnetzbetreiber Comcast, der künftig die Set-Top-Box Apple TV mit besonderen Funktionen anbieten soll. Demnach sollen Videostreams auf dieser Set-Top-Box über die Internetanschlüsse von Comcast bevorzugt werden, wodurch es zu keinen Ladepausen oder Qualitätseinbußen kommt. Das berichtet das Wall Street Journal. Comcast, der führende Kabelnetzbetreiber in den USA, ist durch Auflagen der Übernahme von NBCUNiversal noch bis 2018 an die Regeln für Netzneutralität gebunden, die eine bevorzugte Behandlung von Daten im eigenen Netzwerk verbietet.