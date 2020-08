Neuer HoT-Tarif um 5,90 Euro

Der Mobilfunk-Diskonter HoT bietet einen neuen Tarif um 5,90 Euro an. Mit HoT smart bekommt man 6 Gigabyte Datenvolumen, wovon 2,9 Gigabyte innerhalb der EU genutzt werden können. Der Tarif richtet sich nicht an Vieltelefonierer oder SMS-Schreiber, denn hierfür sind keine Pauschalen integriert.

Für jede telefonierte Minute oder versendete SMS werden gesondert 3,9 Cent fällig, wie HoT auf seiner Webseite schreibt. "Immer in Verbindung bleiben - bevorzugt im Internet", heißt es dazu passend in der Beschreibung. Auch eine große Auswahl an Handys kündigt der Billiganbieter an.

Hot nutzt als virtueller Provider das Mobilfunknetz von Magenta. Anfang des Jahres hat der Anbieter eine Million Kunden verkündet, davon rund 930.000 in Österreich. Wie viele Kunden aktiv sind, bleibt jedoch unklar. 96 Prozent seien dem Billiganbieter zufolge registriert.