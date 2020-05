Nicht rund, aber edel: Asus ZenWatch angetestet

Das Display setzt auf die AMOLED-Technologie und löst mit 320 x 320 Pixel auf, was bei der Displaydiagonale von 1,63 Zoll (4,14 cm) zu einer Pixeldichte von 278 PPI führt. Geschützt ist das Display durch gebogenes Gorilla Glass 3. Im Unterschied zu anderen Smartwatches ist die ZenWatch nicht wasserdicht, sondern lediglich spritzwasser- und staubgeschützt nach IP55-Standard. In der Praxis ist das Display hell leuchtend, die Farben sind satt und die Anzeige kontrastreich. Der Touchscreen reagiert rasch und zuverlässig.

Android Wear bietet auch auf der ZenWatch die gewohnten Funktionen in Verbindung mit Google Now. Per Sprachsteuerung kann man etwa die Google-Suche starten, oder via Maps sich an einen beliebigen Ort navigieren lassen. Das Anzeigen von Nachrichten oder E-Mails funktioniert mit der ZenWatch natürlich auch. Gleichzeitig hat Asus noch einige Zusatzfunktionen integriert, wie etwa die Möglichkeit, sein Handy zu sperren, wenn die Verbindung zur Uhr abreißt. Außerdem kann mit der ZenWatch die Kamera am Smartphone fernausgelöst werden. Darüber hinaus dient die Uhr wahlweise als Presenter, mit dem man während einem Vortrag etwa eine PowerPoint-Präsentation weiterschalten kann.

Asus hat einen Wellness-Manager entwickelt, der gesundheitsbezogene Statistiken anzeigt, die das Handy mithilfe der Smartwatch aufgezeichnet hat. Dazu zählen Dinge wie gemachte Schritte oder verbrauchte Kalorien.