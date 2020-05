Nikon arbeitet an neuem Flaggschiff D4S

Mit einer vagen Ankündigung versetzt Nikon auf der Consumer Electronics Show ( CES) in Las Vegas die Fotografie-Welt in Aufruhr. Das zwei Jahre alte DSLR-Flaggschiff D4 soll demnächst einen Nachfolger erhalten. Die D4S wird laut The Verge mit einem stärkeren Prozessor und einem verbesserten Autofokus-System ausgestattet sein.

Abgesehen davon gibt es keine weiteren Details zum Innenleben der Kamera. Die Hülle der D4S stellt Nikon auf der Elektronikmesse hingegen bereits in einem Glaskasten zur Schau. Engadget hat die ersten Fotos von der Nikon D4S.