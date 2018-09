Nintendo bringt drahtlosen NES-Controller für Switch

Die Hardware dient als Tüpfelchen auf dem i für das neue Gaming-Abo von Nintendo, das ähnlich wie PSN oder Xbox Live funktionieren soll. Hier hat der Abonnent von Anfang an Zugriff auf 20 klassische Nintendo-Titel, danach sollen regelmäßig weitere hinzukommen.

Jedoch wird nicht jeder in den Genuss der neuen Controller kommen: Gegenüber The Verge heißt es von Nintendo, dass sie nur für zahlende Kunden des Game-Abos verfügbar sein werden, welcher am 18. September startet. Außerdem ist nur eine Bestellung pro Kunde erlaubt.