Nintendo: Neue 3DS-Games und 25 Jahre Zelda

Dieses Jahr erlebt die beliebte Videospiel-Serie The Legend of Zelda ihr 25-jähriges Jubiläum. Um dies gebührend zu feiern, erscheint heute ein Remake von Links Awakening (Gameboy Color) im Download Store des 3DS. Für den 3DS wird das 3-D-Remake von Ocarina of Time nächste Woche erhältlich sein. Für den DSi wird im September das kostenlose 4-Spieler-Coop-Game Legend of Zelda: Four Swords als Download bereit stehen. Für die Wii wird Skyward Sword zu Weihnachten erscheinen. Das Jubiläum wird auch musikalisch gefeiert: Kunden, die Ocarina of Time 3D im Nintendo Club registrieren, werden eine kostenlose Soundtrack-CD erhalten. Weltweit wird ein Orchester auf Tournee gehen, dass eine Zelda-Symphonie spielt. Die dazu passende CD soll zeitgleich mit Skyward Sword erscheinen.

3DS

Der 3DS hat bisher aus einen Mangel an guten Spielen noch nicht wirklich durchstarten können. Nintendo will dies dieses Jahr ändern. Neben Zelda wird Mario Kart für die portable 3-D-Konsole zu Weihnachten erscheinen. Anstatt nur zu fahren wird man diesmal auf bestimmten Passagen des Kurses auch fliegen und unter Wasser fahren. Die Rennkarts können mit verschiedenen Teilen, wie Rädern und Karosserie modifiziert werden. Der Weltraum-Shooter Starfox wird in den USA im September erscheinen und bietet einen Multiplayer-Modus, bei dem die Gesichter der menschlichen Gegner im Spiel über deren Raumschiffen eingeblendet werden. Super Mario für 3DS bietet eine Mischung aus klassischem Mario-Sidescroller-Gameplay und 3-D-Passagen. Das Spiel soll noch dieses Jahr erscheinen. In Luigis Mansion 2 geht Marios Bruder mit einer Taschenlampe und einem Staubsauger auf Geisterjagd. Kid Icarus: Uprising wird im Laufe des Jahres erscheinen. Es wird einen 3 gegen 3 Mehrspieler-Modus haben und Augmented-Reality-Kartenkämpfe unterstützen. Noch keinen Starttermin haben die Titel Lego City Stories und Smash Brothers.