Nintendo startet soziales Netzwerk für Spieler

Eigentlich war die große Nintendo-Pressekonferenz auf der diesjährigen E3 für Dienstag Früh angesetzt, der japanische Konzern entschied sich jedoch spontan dazu, Details zur Wii U vorzuziehen. In einer hastig organisierten Veranstaltung gab Nintendo-Chef Satoru Iwata vorab bekannt, dass ein eigenes soziales Online-Netzwerk startet. Dieses ist nicht nur auf Nintendo-Hardware zugänglich, sondern wird auch auf PC und mobilen Endgeräten wie etwa Smartphones zur Verfügung stehen. Miiverse, so der Name der Netz-Gemeinde, erinnert dabei an Xbox Live, bietet es doch Freundesliste und eine Übersicht, wer gerade was spielt sowie die Funktion des Videochat.