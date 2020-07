Nokia 808: Tolle 41 Megapixel im Symbian-Käfig

Makro-Modus und der PureView Zoom

Technisch bedingt ist die Mindestdistanz zum Objekt im Makro-Modus 17cm – im normalen Fokus-Modus sind es 23cm. Das erscheint zwar im Vergleich zu anderen Smartphone weit weg, aber die PureView-Technologie erlaubt es, bis zu 3x hineinzuzoomen, wenn mit 3, 5 oder 8 Megapixel fotografiert wird. Im Grunde ist es ein Digitalzoom. Da der Sensor 41 Megapixel groß ist und nur ein 3-, 5- oder 8-Megapixel-Ausschnitt gewählt wird, ist der Zoom frei von Qualitätsverlusten – das schafft derzeit kein anderes Smartphone auf dem Markt.

Auch bei der Aufnahme von FullHD-Videos kann verlustfrei gezoomt werden – sogar bis zu vierfach. Gezoomt wird entweder mit Pinch-to-Zoom, über die Lautstärkenlasten oder durch das Streichen mit einem Finger an der linken Display-Seite.

Lücken in der Kamera-App

Die umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten der Kamera-App sind vorbildlich, dennoch hat sie Mängel. Neben dem Fehlen eines Fokus-Icons drehen sich die Icons bzw. die Menüs nicht mit, wenn mit der Kamera im Hochformat fotografiert wird.

Auch mit dem Fokus gibt es Probleme. Drückt man die Kamerataste am rechten Rand leicht, wird in einem Bereich in der Bildmitte fokussiert. Ist korrekt scharf gestellt, sollte das in der Mitte eingeblendete Kästchen grün aufleuchten. Ist nicht fokussiert, rot. Es wird öfters ein grünes Kästchen eingeblendet, obwohl das Bild am Display mehr als deutlich unscharf ist. Dieses Problem tritt hauptsächlich bei einfärbigen Flächen auf. Bei beweglichen Motiven, auch wenn sie sich nur langsam bewegen, braucht der Fokus zu lange, weshalb Aufnahmen (auch bei gutem Licht) häufig eine Unschärfe haben. Diese wird aber erst am Computer oder Flat-TV sichtbar, am kleineren Handy-Display ist sie nicht auszumachen.

Ein weiteres Problem ist die automatische Gesichtserkennung, die nicht ausgeschaltet werden kann. Im Test erkannte etwa das 808 ein Gesicht in einer roten Fassade, einer Computer-Tastatur, einer PET-Colaflasche und einem Knoten in einer dicken Schnur. Will man de Fokuspunkt aber auf einem anderen Motiv haben, z.B. dem, was hinter der Colaflasche ist, muss man per Fingerdruck den Fokuspunkt manuell setzen.

Für die wenigsten ein Manko aber trotzdem verwunderlich ist, dass man in der Kamera-App nicht auf die Frontkamera schalten kann, um Selbstporträts zu machen.