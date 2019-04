Nokia 9 lässt sich mit Kaugummi statt Fingerabdruck entsperren

Wie User berichten, kann seitdem das Nokia 9 PureView auch von Personen entsperrt werden, deren Fingerabdruck nicht registriert wurde. In einem Video wird gezeigt, dass es sogar reicht, irgendeinen leitenden Gegenstand an den Scanner zu halten. So kann das Nokia 9 sogar mit einer Packung Kaugummi entsperrt werden.

Auf Reddit nehmen es die User, die kein Nokia 9 haben, mit Humor. „Nützlich, wenn man seine Fingerabdrücke vergisst“ und „Perfekt. Ich lasse meine Fingerabdrücke ab jetzt immer zuhause“, ist dort zu lesen. Nokia-9-Besitzer sind weniger begeistert: „Das ist ein schlechter Witz“ und „es ist einfach nur furchtbar“ kommentieren sie.

Da dieser Bug erst mit dem Update mit der Versionsnummer 4.22 aufgetaucht ist, handelt es sich vermutlich um einen Softwarefehler. Bis HMD Global einen Patch nachreicht, sollte man eine andere Entsperrmethode wählen. Wie User berichten, ist der Bug nur aktiv, wenn zuvor ein Fingerabdruck registriert und diese Methode des Entsperrens aktiviert wurde. Wer per PIN oder Passwort entsperrt, sollte sicher sein.