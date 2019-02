Nokia 9 PureView: HMD Global bringt Smartphone mit fünf Kameras

Die Vielzahl an Kameras soll vor allem die Lichtstärke sowie den Dynamikumfang der Aufnahmen erheblich verbessern. Zwei der fünf Kameras nehmen in Farbe auf, drei weitere lediglich monochrom. Diese zeichnen vorwiegend Tiefeninformationen auf und sollen so dafür sorgen, dass Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen gelingen. Im Verbund könne man bis zu zehn Mal mehr Lichtinformationen einfangen als bei einem einzelnen Sensor.

Rückkehr einer Legende

Mit dem High-End-Smartphone legt Nokia auch seine mittlerweile legendäre PureView-Marke erneut auf, die früher Smartphones und Handys mit besonders guten Kameras vorbehalten war. Für die Penta-Kamera arbeitete HMD Global mit Google, Adobe sowie einem Unternehmen namens Light zusammen. Letzteres half bei der Entwicklung des Kamera-Setups, ein eigens entwickelter Chip kontrolliert jede Kamera individuell. So ist es auch möglich, einzelne RAW-Aufnahmen für jede einzelne Kamera zu extrahieren, sodass man sich nicht auf das Post-Processing der Kamera-Software verlassen muss.