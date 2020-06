Nokia Lumia 1320 im Test: Phablet im Warnwesten-Look

Smartphones sehen einander heutzutage erschreckend ähnlich, selbst mit Übung ist es schwierig, einzelne Modelle auseinanderzuhalten. Diese kreative Fadesse wird derzeit von Samsung, Apple und HTC auf die Spitze getrieben, da sie in den letzten Jahren an ihren Flaggschiff-Modellen nur minimale Design-Änderungen vornahmen. Auch der finnische Smartphone-Hersteller Nokia (der bald in den Besitz von Microsoft übergeht) konnte in den letzten Jahren nicht unbedingt mit Originalität punkten. Doch eines waren Lumia-Smartphones schon immer: Bunt.