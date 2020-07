Nokia Lumia 610 im Test: Windows Phone light

Design

In Designfragen liegt Nokia durch seine langjährige Erfahrung immer noch um eine Nasenspitze vorn. Das beweist man auch wieder beim Lumia 610. Obwohl das Gehäuse aus gewöhnlichen Plastik besteht, wirkt es nie billig, auch nicht wenn man es in die Hand nimmt. Der leicht abnehmbare Gehäusedeckel knarzt nicht und lässt sich, im Gegensatz zu anderen Modellen aus dieser Preisklasse, nicht eindrücken. Die knapp 132 Gramm sind relativ schwer für ein Smartphone, allerdings gut verteilt, sodass das zusätzliche Gewicht kaum auffällt. Auch das Handling des Smartphones ist hervorragend. Die Unterseite ist leicht angeschrägt und an den Ecken abgerundet. So lässt es sich angenehm mit einer Hand halten und bedienen.

Die Vorderseite zeichnet sich vor allem durch den Kunststoffrahmen im Metallic-Look aus, der dem Gerät ein edles Aussehen verleiht. Bis auf das Nokia-Logo und die drei für die Bedienung erforderlichen Soft-Keys ist nichts auf der Vorderseite zu sehen. Leider hat sich Nokia dafür entschieden, kein Gorilla-Glas zu verbauen, sodass das Glas auf der Vorderseite nicht vor Kratzern geschützt ist. Im Test erwies es sich allerdings nicht als anfällig für Kratzer, Schlüssel oder Kleingeld sollte man ohne Schutzhülle dennoch nicht in der selben Tasche aufbewahren.

Auf der Rückseite ist neben dem obligatorischen Nokia-Logo lediglich die 5-Megapixel-Kamera und der LED-Blitz zu sehen. Alle Anschlussmöglichkeiten befinden sich an der Oberseite des Lumia 610. Ein simpler microUSB- und ein 3,5mm-Klinkenanschluss müssen ausreichen, zur drahtlosen Datenübertragung befinden sich Bluetooth 2.1 und WLAN (802.11 b/g/n) mit an Bord. An der rechten Seite befinden sich neben dem Power-Knopf, der mittig platziert ist, die Lautstärkewippe sowie ein Auslöseknopf für die Kamera, mit der die Kamera-App schnell gestartet und Schnappschüsse im Querformat gemacht werden können.

Display

Das Lumia 610 hat mit einem 3,7 Zoll LCD-Display einen vergleichsweise kleinen Bildschirm. Doch diese Wahl bringt auch einen großen Vorteil mit sich. Da Windows Phone 7 nur eine einzige Auflösung unterstützt - 480 x 800 Pixel - hat man eine deutlich höhere Pixeldichte als selbst das aktuelle Topmodell Lumia 900. Mit 220 ppi erreicht man zwar nur einen eher durchschnittlichen Wert, doch der reicht aus, um eine Stufenbildung zu vermeiden.

Im direkten Vergleich mit dem AMOLED-Display des Lumia 900 wird jedoch ein großer Unterschied deutlich. Während das farbenfrohe Windows Phone 7.5 auf dem Lumia 900 wundervoll zur Geltung kommt, wirken die Farben auf dem Lumia 610 relativ blass. Besonders das Schwarz ist sehr matt und erreicht nie das Niveau des Flaggschiffs, das auf die "ClearBlack"-Technologie zurückgreifen kann. Dennoch ist das Display dank seiner ordentlichen Helligkeit auch bei starker Sonneneinstrahlung gut lesbar und hat einen annehmbaren Betrachtungswinkel.

Batterielaufzeit

Blickt man auf die Spezifikationen des Lumia 610, so wird man zunächst mit Kopfschütteln reagieren. Wie auch in vielen anderen Modellen kommt hier nämlich ein Qualcomm Snapdragon S1 (MSM 7227A) zum Einsatz, der allerdings hier lediglich mit 800 MHz getaktet ist - viele andere Modelle, wie das Huawei Ascend G300 oder das LG Optimus L7 nutzen die volle Leistung von 1 GHz aus. Doch im Hinblick auf die Akkulaufzeit macht die niedrig getaktete CPU durchaus Sinn.

Denn obwohl lediglich ein 1.300 mAh-Akku (tauschbar) zum Einsatz kommt, hielt der Akku bei normaler Nutzung knapp zwei Tage - ein guter Wert für ein Windows Phone. Nokia selbst gibt an, dass mit dem Lumia 610 bis zu 10,5 Stunden im GSM-Netz telefoniert werden könne.

Kamera

Die 5 Megapixel-Kamera des Lumia 610 ist ident mit der des Lumia 710. Somit bleiben auch die Kritikpunkte bestehen: die Bilder sind unterbelichtet und bei schwachen Lichtverhältnissen entsteht ein starkes Bildrauschen. Auch die Bedienung ist nicht gerade gelungen - trotz eigens verbautem "Auslöser". Dieser ermöglicht das schnelle Starten der Kamera-App, kann allerdings auch nicht über den langsamen Autofokus hinwegtäuschen. Das dürfte vermutlich auf die langsame CPU zurückzuführen sein.

Videos können in VGA-Qualität bei 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden. Das schafft das Lumia 610 recht ordentlich und ohne Ruckeln. Bei der Videoaufnahme funktioniert der Autofokus deutlich besser und stellt sich schnell auf rasch wechselnde Gegebenheiten ein.