Nokia Lumia 710: Bunt und bauchig

So wie schon das Lumia 800 sein Design vom Nokia N9 geerbt hat, ist auch das Lumia 710 ein alter Bekannter. Das Gehäuse stammt vom Nokia 603, einem Smartphone mit Symbian-Betriebssystem, das im Oktober 2011 vorgestellt wurde.

Das gesamte Gerät ist trotz Kunststoff-Gehäuse äußerst robust. Ein Knirschen entlockt man dem 710 nur, wenn man ziemlich fest die Mitte des 3,7 Zoll großen Touchscreens drückt. Mit 126 Gramm ist das Smartphone nicht besonders schwer. In Kombination mit den bauchigen Rundungen der Rückseite, der Dicke von 12,5 Millimeter und auch der wenig elegant anmutenden Form der Front, wirkt das 710 sehr wuchtig – sowohl in der Betrachtung, als auch im Gebrauch. An der rechten, unteren Ecke ist noch eine Schlaufe, um Handyschmuck, Handschlaufen oder anderes Zubehör anzubringen.