Nokia Lumia 930 im Hands-On: Ein würdiges Flaggschiff

Das Lumia 930 soll die Hardware des Nokia-Phablets Lumia 1520 in ein relativ kompaktes Format verpacken. Diese macht sowohl auf dem Papier als auch in der Praxis einen guten Eindruck: ein mit 2,2 GHz getakteter Qualcomm Snapdragon 800-SoC, zwei Gigabyte RAM, ein Super AMOLED-Bildschirm mit Full HD-Auflösung sowie eine 20 Megapixel-Kamera. Leider lassen sich die 32 Gigabyte an internem Speicher nicht per microSD-Karte erweitern, das ist aber bereits der einzige erkennbare Makel.

Lediglich das Design kann nicht so recht mit der restlichen Ausstattung mithalten. Es ist zwar funktional, fühlt sich aber bei weitem nicht so hochwertig wie ein HTC One M8 an. Zudem bereitete die kantige Form des Gehäuses leichte Probleme bei der Bedienung. Das Nokia Lumia 930 soll ab Ende Juni für 599 Euro (UVP) im Handel erhältlich sein.