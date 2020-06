Nokia N9 im Test: Hübsch mit zu wenig Hirn

Sync mit Google unerwünscht

Abgesehen von den Slowdowns und den kleineren Ungereimtheiten, gibt es einige andere Probleme in MeeGo, die wohl auf dessen inoffiziellen Vorfahren Symbian zurückzuführen sind. Alternativ hat Nokia das N9 nur einfach nicht ausreichend auf Benutzerfreundlichkeit getestet.

Richtet man etwa ein Google-Konto ein, kann man damit Gmail-Mails abrufen und über Google Talk chatten. Die Kontakte lassen sich aber nicht synchronisieren, ebenso wenig der Kalender. Um die Kontakte vom alten Handy auf das N9 zu bekommen, kann man Bluetooth nutzen, was mit einem Android-Handy problemlos funktioniert hat. Will man sie online syncen, muss man ein Exchange-Konto mit seinen Google-Kontaktdaten einrichten. Achtung: Es werden so zwar die Gmail-Konakte übernommen, aber sind zwei Handynummern für einen Kontakt angegeben, wird nur die erste auf das N9 übertragen.

Auch der eigene Google-Kalender wird mit Exchange synchronisiert. Hat man aber mehrere oder geteilte Kalender, wird es wieder etwas schwieriger. Eine vernünftige Kalender-App im Ovi Store gibt es nicht. Deshalb muss man das CalDAV-Protokoll nutzen. Dazu besucht man die Website https://www.google.com/calendar/iphoneselect auf einem beliebigen Browser und wählt, welche Kalender synchronisiert werden sollen. Danach erstellt man auf dem N9 ein CalDAV-Konto mit seinen Gmail-Login-Daten und gibt als Server google.com an. Jetzt kann man die Kalender (ohne Push) synchronisieren.

Halb-Copy-Paste

Das leidige Thema Copy-Paste spielt auch beim N9 eine Rolle. Nicht etwa weil es so gut funktioniert oder gar nicht, sondern weil es zur Hälfte funktioniert. Es können nur selbst-eingegebene Texte kopiert und eingefügt werden. Text aus einer empfangenen SMS, einer E-Mail oder einer Webseite kann nicht markiert und kopiert werden. Mit einer Ausnahme: Zumindest die URLs von Links auf Websites können kopiert werden.

Stichwort Websites: Flash gibt es nicht, auch kein Tab-Browsing. Letzteres ist aber nicht wirklich nötig, da beim Erstellen eines neuen Browser-Fensters einfach das alte minimiert wird und über den dritten Homescreen wieder aufgerufen werden kann. Etwas seltsam ist, dass die horizontale Darstellung bei den Apps nur funktioniert, wenn man das Handy nach links kippt. Nach rechts funktioniert es nicht.

Labyrinth

Ein typisches Problem ist die Erreichbarkeit der Einstellungen. So gibt es etwa in der E-Mail-App eine Menütaste. Über diese kommt man aber nicht in die Einstellungen. Die findet man nämlich, indem man auf das Icon „Einstellungen“ im zweiten Homscreen tippt, dann auf „Programme“ und auf „Mail“. Darin sind aber auch nur generelle Einstellungen, denn Server, Abrufintervalle und ähnliches finden sich in den Konto-Einstellungen. Und die Konten haben ein eigenes Icon im App-Homescreen. Auch die Einstellungen für den Kalender, Browser und die meisten anderen Apps erreicht man nicht über die App selbst, sondern über Einstellungen, Programme. Auch die Verbindungen sind getrennt voneinander aufbewahrt im Einstellungen-Menü. WLAN und Mobilfunknetz sind ganz oben, Bluetooth befindet sich eine Zeile unter „Telefon“ und die GPS-Einstellungen sind im Menü „Telefon“ zu finden.

Ebenfalls verwirrend ist die doppelte Bezeichnung von verschiedenen Funktionen. So nennt Nokia die Uhrzeit-Anzeige im Standby-Screen „Startansicht“, die im Menü Einstellungen, Telefon, Anzeige ausgeschaltet werden kann. Unter Einstellungen, Benachrichtigungen findet man das Menü „Feed in der Startansicht“. Hier kann aber für den Feed-Screen eingestellt werden, ob AP Mobile, Facebook- und Twitter-Updates gezeigt werden sollen. Und wo sind die Einstellungen, um RSS-Feeds im Feed-Screen zu zeigen? Die sind ausnahmsweise dort, wo man sie erwartet: in der App „Feeds“. Allerdings ohne Menü-Button. Hier muss man auf dem gewünschten Feed den Finger kurz gedrückt lassen und dann „Bearbeiten“ wählen.