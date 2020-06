Nokia warnt vor Ladegerät des Lumia 2520

Der Warnhinweis gelte für die europäische Variante des Ladegeräts AC-300 und außerdem für 600 Exemplare des 2520 Reise-Ladegeräts, teilte das finnische Telekommunikationsunternehmen am Donnerstag mit. Kunden in Dänemark, Finnland, Deutschland, Österreich, Russland und der Schweiz wird ausdrücklich geraten, von einer Nutzung des Ladegeräts bis auf weiteres abzusehen. Gleiches gilt für Besitzer eines Lumia 2520 Reise-Ladegeräts (Travel Pack), das in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Dänemark, Finnland, Deutschland, Österreich, Russland oder der Schweiz gekauft wurde.