Oculus Rift: Marktstart in einigen Monaten

In den vergangenen Monaten sei das Unternehmen, das in diesem Jahr von Facebook aufgekauft wurde, stark gewachsen und zähle mittlerweile mehr als 200 Mitarbeiter. Der Fokus liege derzeit auf dem Bereich Forschung, so Iribe, der sich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht festlegen will, was die sogenannte Killer-App für die virtuelle Brille sein könnte. “Ein Thema sehen fast alle, und das ist, dass Oculus Rift einen großen Einfluss auf die Gamingbranche haben wird.” In Zukunft sieht Iribe einen wichtigen Bereich in der direkten Kommunikation. “Man stelle sich vor, zwei Menschen befinden sich in unterschiedlichen Erdteilen und können dann trotzdem einander gegenüber sitzen.”