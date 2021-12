Großer Vergleichstest: Das ist das beste Mobilfunknetz Österreichs

Damit die Handynetze möglichst praxisnah verglichen werden konnten, wurden im Rahmen des Tests handelsübliche Smartphones eingesetzt. Diesmal handelte es sich um Geräte vom Typ Samsung Galaxy S21.

Grund für die Wahl dieses Handys ist der 5G-Aspekt des Tests. Laut Testleiter Jürgen Dalmus sei das S21 das „erste ausgereifte 5G-Handy“ am Markt. Die Smartphones wurden mit Mess-Software ausgestattet, es handelt sich dabei um Systeme von den Unternehmen RantCell und Focus Infocom. Es wurden 2 verschiedene Anwendungen verwendet, damit die Ergebnisse auf Plausibilität gegengecheckt werden können. Liefert eine Software deutlich andere Werte als die andere, kann man Messfehler aufdecken und gegebenenfalls korrigieren.

Mit den Test-Handys wurden 15.000 Kilometer in ganz Österreich zurückgelegt. Es wurde versucht, eine ausgewogene Mischung aus Land und Ballungsgebieten zu finden. Für die Geschwindigkeitswerte wurden einerseits spezielle Testserver verwendet, gleichzeitig aber auch klassische Speedtests gemacht.

Im Auto und zu Fuß

Gemessen wurde nicht nur im Auto, sondern auch stationär an bestimmten Punkten, wie etwa an beliebten Plätzen. Auch per Fußmarsch wurden die Geräte teilweise transportiert. Durchgeführt wurden die Messfahrten in einem Zeitraum von 6 Wochen. So entstanden 1,5 Millionen Datenpunkte.

Der Test fiel in den Sommer, was für ein etwas ungewöhnliches Problem sorgte: Heizt sich das Galaxy S21 zu sehr auf, deaktiviert es 5G automatisch. Um das zu verhindern, mussten die Mess-Handys mit einem speziellen Kühlsystem versehen werden, um sicherzustellen, dass die 5G-Fähigkeit erhalten bleibt.