OnePlus 2 wird am 27. Juli vorgestellt

26.06.2015

Der Nachfolger des Billig-Highend-Smartphones OnePlus One wird in Kürze vorgestellt. Es setzt auf den neuen USB-Port Type C, den etwa auch Apple beim Macbook verwendet.

Wie das chinesische Start-up OnePlus in einem Blogposting bekanntgab, wird das Nachfolge-Modell OnePlus 2 des Überraschungs-Verkaufsschlagers am 27. Juli mit einer Virtual-Reality-Präsentation vorgestellt werden. Anstatt einer herkömmlichen Vorstellung vor einem Journalisten-Auditorium sollen alle OnePlus-Fans und -Interessanten per Live-Stream beim Launch dabei sein. Interessenten bietet OnePlus ein einfaches, aber kostenloses Gratis-Virtual-Reality-Headset an.

Type C USB bestätigt