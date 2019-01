OnePlus 6T im Test: Spitzenmodell-Features zum halben Preis

Verarbeitung, Äußeres

Wenn das 6T an einer Sache nicht scheitert, ist das an seinem Äußeren. Vorderseite sowie Rückseite sind aus Glas, wenngleich die Rückseite eher wie matt lackiertes Metall wirkt. Der Rahmen besteht aus Aluminium. Trotz seines 6,4-Zoll-Displays liegt das Gerät gut und sicher in der Hand. Große Spaltmaße oder andere Mängel an der Verarbeitung sucht man vergebens. Auch das Gewicht ist mit 185 Gramm im angenehmen Bereich.

An der unteren Kante finden sich neben dem USB-C-Anschluss noch die Öffnungen für den Mono-Lautsprecher. Auf einen Kopfhöreranschluss wird verzichtet. Das Handy kommt standardmäßig in der Dual-Sim-Variante, einen separaten MicroSD-Kartenslot gibt es keinen.