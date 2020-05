Online-Videothek maxdome startet in Österreich

Einzelne Filme können um 49 Cent ausgeliehen, um 4,99 Euro gekauft werden. Zum Kennenlernen bietet maxdome auch ein kostenfreies Probemonat an, danach gibt es das Abo um 14,99 Euro pro Monat. Ein großes Potenzial ortet jedenfalls Andreas Heyden, Geschäftsführer von maxdome. „Wir bauen die technische Reichweite um 2,6 Millionen Haushalte aus. Die Österreicher haben eine hohe Affinität zu Onlinemedien.“ Und auch Markus Breitenecker, Geschäftsführer der ProSiebenSat.1 Puls 4 GmbH zeigte sich erfreut darüber, „dass wir uns mit dem Start von maxdome in Österreich im Video on Demand-Sektor weiterentwickeln“.