Open-Source-Laptop Novena kann vorbestellt werden

Um 2.000 Dollar gibt es das ganze in Laptop-Form, also mit Akku sowie 240GB SSD. Tastatur ist dabei keine inkludiert, laut den Machern weil jeder Nutzer seine eigenen Vorlieben hat. Als Spezialversion gibt es den Heirloom Laptop um 5.000 Dollar. Dieses Gerät ist in einem handgefertigten Rahmen aus Holz und Aluminium erhältlich. Darauf müssen Unterstützer neun Monate nach Ende der Kampagne warten.

Bei allen Versionen des Geräts ist Debian-Linux vorinstalliert.

Hinter dem Projekt steht der amerikanische Hacker Andrew „Bunnie“ Huang, der unter anderem dafür bekannt ist, Microsofts Xbox gehackt zu haben.